Actualidade

Milhares de habitantes da cidade de Surigao, no sul das Filipinas, permaneciam hoje nas ruas devido às réplicas do forte sismo da noite de sexta-feira que fez pelo menos seis mortes e mais de 200 feridos.

O terramoto de magnitude 6,5 na escala de Richter que sacudiu na noite de sexta-feira a cidade de Surigao e áreas próximas na ilha de Mindanao, localizada a mais de 700 quilómetros a sudeste da capital filipina, Manila, fez seis mortos e mais de 200 feridos e destruiu ou danificou mais de mil habitações.

No sábado, pela segunda noite consecutiva, moradores da zona, embrulhados em cobertores, deixaram as suas casas danificadas e foram para a rua, dormindo no pavimento, constatou um fotógrafo da agência AFP no local, devido às réplicas do forte sismo.