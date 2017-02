Actualidade

As assembleias de voto abriram hoje no Turquemenistão para as eleições presidenciais num clima de calma e ativa participação, informaram os 'media' russos a partir de Ashkhabad, capital da antiga república soviética na Ásia Central.

As 2.548 assembleias de voto, distribuídas por todo o país, abriram às 07:00 (02:00 em Lisboa) e encerram às 19:00 (14:00 em Lisboa).

Apesar de participarem nove candidatos na corrida presidencial, tudo aponta que o atual chefe de Estado, Gurbanguly Berdymukhamedov, seja reeleito pela segunda vez com uma vitória esmagadora nas urnas sem necessidade de segunda volta.