Actualidade

Um antigo soldado chinês retido na Índia desde 1963 - quando foi preso na sequência do fim da guerra entre os dois países - regressou à sua terra natal, este fim de semana, 54 anos depois.

Mais de meio século depois do incidente que o obrigou a viver no país vizinho, Wang Qi viajou na noite de sexta-feira para Pequim e no sábado até à cidade de Xian (centro), próxima da sua terra natal, onde foi recebido entre lágrimas pelos seus irmãos.

Na localidade onde nasceu, Xuezhainan, na província de Shaanxi, da qual Xian é capital, os seus antigos vizinhos prepararam cartazes de boas-vindas, com mensagens como "bem-vindo soldado, foi uma longa viagem".