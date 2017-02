Actualidade

O filme "La La Land", de Damien Chazelle, está nomeado para 11 prémios da Academia Britânica de Cinema e Televisão (BAFTA), que são hoje entregues em Londres, numa cerimónia apresentada por Stephen Fry, a duas semanas dos Oscars.

Logo atrás do filme protagonizado por Emma Stone e Ryan Gosling, surgem "O Primeiro Encontro", de Denis Villeneuve, e "Animais Noturnos", de Tom Ford, ambos protagonizados por Amy Adams e ambos com nove nomeações, tendo a atriz sido selecionada pelo seu desempenho em "O Primeiro Encontro".

De seguida aparece o mais recente trabalho de Kenneth Lonergan, "Manchester By The Sea", com seis nomeações, incluindo uma para Casey Affleck, que venceu o Globo de Ouro para melhor ator, na categoria de drama, pela sua interpretação.