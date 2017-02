Actualidade

A renovação do 'Portuguese Caucus', o grupo de congressistas que defende os interesses de Portugal e da comunidade portuguesa nos EUA, foi efetivada no início do mês, confirmou à Lusa uma fonte da Câmara dos Representantes.

"Os Estados Unidos são uma nação de imigrantes e é importante que os membros do Congresso representem de forma apropriada e reconheçam todas as comunidades de imigrantes"", explicou à Lusa o congressista democrata Jim Costa.

Costa, que é neto de imigrantes açorianos, é co-presidente do caucus, junto com o congressista democrata de Rhode Island David Cicilline e os republicanos David Valadao, da Califórnia, e Lee Zeldin, de Nova Iorque.