O Benfica começa a pôr em jogo a sua invencibilidade nos oitavos de final da Liga dos Campões em futebol terça-feira, no Estádio da Luz, perante um Borussia Dortmund recordista de golos na história da fase de grupos.

Apesar de três apuramentos em três presenças nos 'oitavos', um face ao então campeão em título Liverpool e dois frente ao Zenit, os 'encarnados' não são favoritos, face ao conjunto 'número 2' do futebol germânico, que ultrapassou duas de três eliminatórias, caindo apenas perante a Juventus (2014/15).

Campeão europeu em 1996/97 e 'vice' há quatro anos, com Jürgen Klopp, o Borussia Dortmund não tem o poder do Bayern Munique, o 'carrasco' do Benfica na época passada, nos 'quartos', mas ao 'onze' de Thomas Tuchel não falta categoria.