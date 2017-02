Actualidade

Representantes da indústria, fornecedores de tecnologia, investigadores, cientistas e outros agentes ligados ao têxtil e vestuário de todo o mundo debatem o conhecimento científico e tecnológico atual daquela indústria na segunda e terça-feira, em Matosinhos.

Segundo a organização da iTechStyle Summit 2017, que se assume como a primeira conferência internacional do têxtil e vestuário, o evento contará com a presença dos "principais especialistas nas áreas da indústria 4.0, digitalização e desmaterialização de produtos e processos, novos materiais e utilização avançada de fibras naturais, novas estruturas técnicas, têxteis eletrónicos e inteligentes, e sustentabilidade e economia circular".

O objetivo, adianta o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CITEVE), é fazer da iTechStyle Summit 2017 uma "importante plataforma de debate e reflexão" entre os 'players' mais inovadores da indústria "sobre o conhecimento científico e tecnológico atual" do setor têxtil e do vestuário".