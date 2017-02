Actualidade

Mais de 350 empresas viram os seus planos de revitalização aprovados desde abril do ano passado, no âmbito do programa Revitalizar, de acordo com dados disponibilizados à Lusa pelo Ministério da Justiça.

Entre 21 de abril de 2016 e 09 de fevereiro deste ano, foram contabilizadas 352 empresas com "planos de recuperação homologados no âmbito de processos de revitalização", segundo o gabinete de comunicação daquele ministério.

O programa Revitalizar foi lançado há cinco anos e consiste num plano integrado de apoios para ajudar as empresas que estão em risco de insolvência, mas que são consideradas economicamente viáveis.