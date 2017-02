Liga dos Campeões

A estreia de Hélder Postiga é na próxima terça-feira, dia 14 de fevereiro, no dia do jogo Benfica – B. Dortmund que a RTP1 transmite em direto, às 19h45.

Antigo jogador do FC Porto, Sporting, Tottenham, Valencia e vários clubes europeus, Hélder Postiga foi também ponta de lança da Seleção Nacional e faz parte do TOP 6 dos melhores marcadores de sempre da história da Seleção Nacional.

Depois de ter sido comentador RTP no Euro 2016, Hélder Postiga substitui Marco Silva nos programas da Champions da RTP1, no dia dos jogos. Os programas apresentados por Hugo Gilberto e Inês Gonçalves contam também com o jornalista Carlos Daniel como comentador residente.