Brasil

Cerca de 600 agentes da polícia militar que estavam em greve no estado do Espírito Santo, no Brasil, voltaram no sábado ao fim da tarde ao trabalho, recomeçando o policiamento ao fim de oito dias de greve.

De acordo com site da rede informativa Globo, estes polícias militares já estão nas ruas de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Cachoeiro, mas não é ainda conhecido o resultado da chamada, feita na sexta-feira, de regresso ao trabalho.

Nalguns pontos da cidade de Vitória, a tropa compareceu em maior número para voltar ao trabalho, mas as famílias de alguns agentes de polícias militares contnuam as manifestações, dificultando a saída dos agentes do quartel.