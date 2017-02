Marvel

Diretamente dos estúdios da Marvel chega à FOX, dia 13, às 21h10, um dos mutantes mais poderosos do mundo. ‘Legion’ é uma série da FX Productions em associação com a Marvel Television que se baseia na personagem com o mesmo nome do famoso universo X-Men.

David Haller aka Legion é interpretado pelo ator Dan Stevens mundialmente conhecido pela sua participação na galardoada série ‘Downton Abbey’. A ele juntam-se outros nomes conhecidos da televisão e do cinema como Bill Irwin (‘Interstellar’), Rachel Keller (‘Fargo’), Aubrey Plaza (‘Parks and Recreation’) 2 Hamish Linklater (‘The New Adventures of Old Christine’).

No mesmo dia 13 de fevereiro, às 22h15, logo a seguir à estreia de ‘Legion’ temos o regresso da sétima temporada de ‘The Walking Dead’, uma série também ela baseada numa banda desenhada.