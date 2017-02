Actualidade

As celebrações do dia de São Valentim organizadas pela ilha de Lesbos, que alberga as relíquias do presumível mártir, estão a suscitar uma nova querela entre ortodoxos e católicos.

O líder religioso Athanassios Yousmas, da Igreja Ortodoxa de Mitilene, capital da ilha de Lesbos, protestou em nome dos seus paroquianos contra essas celebrações, numa carta enviada à câmara da cidade, segundo relata a agência de notícias grega Ana.

Na carta, ameaçou até recorrer à justiça para a sua igreja, cuja cúpula que é um símbolo da ilha, não apareça mais nos cartazes das celebrações.