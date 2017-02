Actualidade

Centenas de pessoas foram hoje retiradas do aeroporto de Hamburgo pelos bombeiros depois de 50 pessoas se terem sentido mal, presumivelmente devido a uma toxina desconhecida que terá sido emitida pelo sistema de ar condicionado.

A agência de notícias alemã DPA reportou que 50 pessoas manifestaram problemas respiratórios e inflamações nos olhos e foram examinadas por paramédicos ou bombeiros que decidiam que casos deviam ou não ser encaminhados para o hospital.

As pessoas que foram retiradas do aeroporto de Hamburgo tiveram de esperar fora dos terminais em temperaturas abaixo de zero graus.