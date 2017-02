Espanha

Os simpatizantes e os apoiantes do Podemos aplaudiram hoje o abraço do reeleito secretário-geral, Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, e gritaram "sim, podemos" e "unidade, unidade", quando os resultados oficiais foram fechados.

Pablo Iglesias foi hoje reeleito secretário-geral do partido político Podemos, em Espanha, arrecadando 89,03% dos votos contra o único candidato que o enfrentava oficialmente, o deputado andaluz Juan Moreno Yague, segundo dados oficiais.

Iglesias chegou ao Palácio de Vistalegre, em Madrid, com outros elementos da sua candidatura e também com o até agora secretário político, Íñigo Errejón, tendo sido recebido com gritos de "sim, podes" e "unidade, unidade".