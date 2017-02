Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, começou hoje na Arábia Saudita a sua primeira visita à região, que o levará a cinco países árabes, desde que assumiu o cargo no mês de janeiro.

Em Riade, António Guterres foi recebido pelo rei saudita, Salman bin Abdulaziz, no palácio Al Yamama, com quem manteve uma conversa sobre as missões de paz que se desenvolvem neste organismo internacional, de acordo com a agência de notícias saudita.

Na receção estiveram presentes outros responsáveis sauditas e das Nações Unidas, entre os quais o enviado especial ao Iemen, Ismail Uld Sheij Ahmed.