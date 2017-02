Futebol/Uíge

O Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) lamentou hoje o incidente que na sexta-feira provocou pelo menos 17 mortos num estádio de futebol na província angolana do Uíge, "entre as quais algumas crianças e adolescentes".

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, em Luanda, aquela organização das Nações Unidas refere que "foi com elevada dor e consternação" que tomou conhecimento do incidente no estádio municipal 04 de Janeiro, na cidade do Uíge, no jogo inaugural do 'Girabola', que provocou ainda pelo menos 59 feridos.

No mesmo documento, a Unicef "aproveita para reiterar mais uma vez a necessidade de se dar a devida atenção às crianças e garantir que elas beneficiem sempre de um ambiente protetor e seguro".