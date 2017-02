Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, lamentou hoje em Madrid que Portugal não tivesse feito um caminho idêntico ao de Espanha, onde a direita continua a governar o país, apesar de ter perdido a maioria absoluta.

"Lamentamos apenas que em Portugal não se pudesse ter feito um caminho semelhante ao que está a ser feito por Espanha", disse Cristas no final do congresso do Partido Popular espanhol que confirmou Mariano Rajoy como líder desta formação política.

A presidente do CDS-PP referiu que, ao contrário de Espanha, "que fechou as contas com 3,2 % de crescimento económico" em 2016, Portugal terá um crescimento de "1,2 %, talvez 1,3 %, certamente abaixo dos 1,6 % de 2015 quando o Governo anterior [do PSD e CDS-PP] cessou funções".