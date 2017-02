Actualidade

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, saudou hoje o 'chumbo' dos Estados Unidos à nomeação de um palestiniano como emissário das Nações Unidos para a Líbia, dias antes do primeiro encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump.

A poucas horas de viajar para Washington, Netanyahu destacou que o encontro com Trump será "muito importante para a segurança de Israel, que está a fortalecer a sua presença internacional e acima de tudo os seus interesses nacionais".

Nas declarações divulgadas, em comunicado, após uma reunião semanal do governo, o responsável acrescentou que vai atuar com "responsabilidade e prudência" para alcançar os objetivos definidos para a conversa com Trump.