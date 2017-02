Sugestões

Um Speed-Cooking-Dating, um casamento, um concerto de Leandro Bomfim e a oferta de 10 jantares são os ingredientes do Time Out Market, para o Dia dos Namorados.

A pensar nos solteiros, realiza-se no dia 14, às 20h, um speed-dating para dez homens e dez mulheres, que vão ter de cozinhar uma entrada e um prato principal. O desafio é ir cozinhando com diferentes pessoas ao longo do workshop, que terá Rodrigo Meneses como anfitrião.

Mas o Time Out Market também celebra finais felizes. Uma história de amor que começou há um ano com um pedido de casamento no foodhall vai acabar em casamento.

A partir das 20h, Leandro Bomfim toca ao vivo vários temas da Música Popular Brasileira e Bossa Nova.

Por fim, o Time Out Market oferece o jantar a cinco casais, com direito a menu completo, lugares reservados e serviço à mesa, para que não tenham de se preocupar com nada. O passatempo está na página de Facebook do Time Out Market e os vencedores serão contactados na segunda, 13 de fevereiro.

Ainda no dia 14 de Fevereiro, todas as viagens com a “Cabify” que tenham como destino ou local de partida o Time Out Market – Mercado da Ribeira podem usufruir de um desconto de 15% de desconto.