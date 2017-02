Dia dos namorados

Nos hotéis Real Palácio, Real Parque e Real Oeiras há um menu especial a partir de €50 por casal. Já no Grande Real Villa Itália Hotel & SPA, em Cascais, foi criado um menu para os apaixonados com direito a live act do violinista MAK por €140 o casal.

No Algarve, os hotéis Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel SPA e Real Marina Hotel & SPA sugerem um menu romântico desde €78 por casal com música ao vivo.

Para descontrair tem à escolha vouchers presentes como a massagem de relaxamento a dois desde €110 por casal num dos Real Spa Therapy, ou o icónico Bombom Real com a edição especial São Valentim por €10 a caixa de 10 unidades, em que 50% do valor reverte para as Aldeias de Crianças SOS.