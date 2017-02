Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, considerou hoje que o Governo socialista, desde que está no exercício de funções, ainda não descentralizou "uma competência" para os municípios e não apresentou um único projeto nessa matéria.

"Até hoje ainda não descentralizaram uma competência. Uma. Já fizeram muita coisa mas ainda não apresentaram sequer um projeto. Têm andado em discussão com a Associação Nacional de Municípios e, portanto, fizeram uns quantos anteprojetos a mostrar as intenções que tinham, e a Associação Nacional de Municípios (...) já disse que é muito importante avançar com a descentralização, que será realmente criminoso perder esta oportunidade para efetivamente se fazer descentralização", afirmou Passos Coelho.

Para o líder dos sociais-democratas, "tudo aquilo que foi discutido com o Governo não passou das intenções gerais e de superficialidade".