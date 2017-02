Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, congratulou-se hoje por o PS e o BE se terem juntado ao seu partido na questão das longas carreiras contributivas, que tanto aflige os portugueses.

"Imaginam o que é uma vida inteira de trabalho, 40 e tal anos de carreira contributiva e as pessoas, chegando ao limite em que desejam naturalmente a reforma, serem confrontados com uma penalização brutal que reduz significativamente as suas pensões e reformas?", questionou, durante um almoço/comício em S. Pedro do Sul.

Jerónimo de Sousa lembrou que o PCP colocou esta questão ao primeiro-ministro "em sucessivos debates quinzenais".