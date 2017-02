Actualidade

O presidente russo, Vladimir Putin, felicitou hoje Frank-Walter Steinmeier, pela sua eleição como presidente alemão, e a quem convidou para visitar a Rússia "quando achar oportuno", segundo uma nota de imprensa divulgada pelo Kremlin.

Na mensagem, Putin afirmou que "a gestão de Steinmeier num cargo de elevada responsabilidade irá favorecer o desenvolvimento das relações russo-germânicas (...) no caminho de fortalecimento de estabilidade e segurança no continente europeu e no mundo".

O dirigente confirmou o interesse de Moscovo em "manter o diálogo construtivo sobre problemas da atualidade, tanto da agenda bilateral como internacional".