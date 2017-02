Cinema

O Presidente da República felicitou hoje o cineasta José Miguel Ribeiro pelo prémio de Melhor Documentário atribuído ao filme "Estilhaços" no Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand.

"Este galardão, bem como a presença de outros realizadores portugueses a concurso, confirma o continuado reconhecimento do cinema português no circuito dos festivais, em diversos géneros e formatos, do documentário à animação e à ficção, e da curta à longa-metragem", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem colocada no site da Presidência.

O festival terminou no sábado em França.