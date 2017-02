Espanha

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, encerrou hoje o congresso do Partido Popular com um discurso centrado na Catalunha, avisando os movimentos independentistas que não vai ceder às suas exigências, nem negociar um processo que passe por cima da Constituição.

No seu discurso, o líder do PP aproveitou para fazer um apelo às restantes forças políticas, insistindo que estão, tal como ele, obrigadas a dialogar para garantir uma Espanha governável.

Mariano Rajoy encerrou, por volta do meio-dia, o congresso do partido, com um discurso acompanhado por todos os membros do novo comité executivo nacional, depois de ter sido reeleito líder do PP, com 95% da votação do Congresso.