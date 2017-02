Espanha

A candidatura de Pablo Iglesias, que hoje foi reeleito secretário-geral do Podemos, assumiu o controlo da direção do partido, obtendo 37 dos 62 lugares do Conselho Cidadão, ficando Ínigo de Errejón com 23 e os Anticapilistas com dois.

A agência EFE afirma que "a vitória indiscutível do secretário-geral do Podemos tem tanta importância como a derrota de Ínigo Errejón", que após este congresso, fica "numa posição débil".

A nova direção do Podemos, cuja votação decorreu no Palácio Vistalegre, em Madrid, fica com 59,8% de conselheiros próximos de Iglesias e 37,1% de membros ligados a Errejón, sendo que, até aqui, as duas alas do Podemos estavam praticamente igualadas no Conselho Cidadão.