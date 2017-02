Actualidade

O presidente da Câmara de Quelimane, Moçambique, Manuel Araújo, afirmou hoje que foram resgatados três corpos sem vida do rio Chipaca, vítimas do naufrágio de uma embarcação que seguia com um número ainda indeterminado de passageiros.

A estas três mortes, duas mulheres de 22 e 28 anos, e uma adolescente de 12 anos, soma-se uma outra já confirmada no sábado, dia em que a embarcação que fazia a ligação entre Quelimane e Madal naufragou.

Em declarações à Lusa a partir de Quelimane, o autarca referiu que "à volta de cinco a 10 pessoas estão desaparecidas", acrescentando que "até ao momento não se sabe ao certo quantas pessoas iam no barco".