O presidente dos Autarcas Social Democratas (ASD) e da Câmara Municipal da Guarda defendeu hoje a criação de um pacto pela coesão do território, para acabar com as discrepâncias entre o litoral e o interior do país.

"Se há pacto político que se exige hoje aos políticos em Portugal, é o pacto pela coesão do território, é o pacto pelo equilíbrio do território, é o pacto para que nós possamos olhar o país como um todo", afirmou Álvaro Amaro.

O autarca social-democrata falava na sessão de encerramento do "Congresso da Coesão Territorial - O futuro dos territórios", organizado pela Juventude Social Democrata (JSD), que reuniu na cidade da Guarda mais de 300 participantes de todo o país.