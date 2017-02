Actualidade

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu hoje em Riade a "ressurreição" do processo de paz entre as partes em conflito no Iémen para pôr fim ao sofrimento de civis.

"Se as negociações estão mortas, podem sempre vir a ter uma ressurreição e acredito que isso é necessário por uma simples razão: o sofrimento do povo iemenita", declarou António Guterres numa conferência de imprensa conjunta com o chefe da diplomacia da Arábia Saudita, Adel al-Jubeir.

A guerra no Iémen opõe as forças pró-governamentais aos rebeldes xiitas 'huthis', apoiados pelo Irão, que controlam um vasto território, incluindo a capital Sanaa.