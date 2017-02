Actualidade

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, condenou hoje o lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte e exigiu a Pyongyang que se abstenha de futuras "provocações", que "minam a segurança regional e internacional".

"As contínuas provocações e violações das resoluções do Conselho de Segurança da ONU [Organização das Nações Unidas] minam a segurança regional e internacional", referiu, em comunicado, o responsável máximo pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Jens Stoltenberg acrescentou que a Coreia do Norte deve acabar com os "lançamentos usando tecnologia balística militar e abandonar de uma vez por todas, de forma absoluta, verificável e irreversível, os seus programas de mísseis balísticos, tal como pede o Conselho de Segurança da ONU".