Desporto

O Sporting segurou hoje o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-2 no reduto do Moreirense, num encontro da 21.ª jornada em que esteve duas vezes a perder.

Alan Ruiz, aos 40 minutos, Bas Dost, aos 68, e Adrien Silva, aos 73, apontaram os tentos dos 'leões', enquanto Bruno César, aos 17, na própria baliza, e Cauê, aos 43, de penálti, marcaram para a formação da casa.

Com este triunfo, apenas o quarto em 11 jogos fora, o Sporting passou a contar mais 41 pontos, contra 51 do líder Benfica e 50 do 'vice' FC Porto, enquanto o Moreirense manteve-se no 16.º posto, com 18.