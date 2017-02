Actualidade

O Governo do Chile ofereceu hoje uma cerimónia de reconhecimento aos bombeiros dos países da União Europeia, incluindo Portugal, que colaboraram no combate aos devastadores incêndios, que assolaram várias regiões do país nas últimas semanas.

"Obrigado pela entrega. O espírito demonstrado deu-nos força", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros chileno, Heraldo Munoz, durante a cerimónia de despedida de 180 bombeiros de Espanha, França e Portugal, que regressam hoje aos seus países.

Portugal enviou, a 27 de janeiro, 52 elementos da Força Especial de Bombeiros da Proteção Civil para o Chile.