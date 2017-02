Actualidade

O Sporting de Braga empatou hoje a um golo na deslocação ao reduto do Boavista e ficou mais longe do terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ocupado pelo Sporting, em encontro da 21.ª jornada.

A formação comandada por Jorge Simão adiantou-se no marcador logo aos nove minutos, por intermédio do sérvio Nikola Stojiljkovic, mas, aos 39, Fábio Espinho restabeleceu a igualdade, na transformação de uma grande penalidade.

Com este empate, o Sporting de Braga, quarto colocado, passou a contar 38 pontos, contra 41 do Sporting, terceiro, e 35 do Vitória de Guimarães, quinto, enquanto o Boavista ascendeu a 26, continuando isolado no 11.º lugar.