O primeiro-ministro, António Costa, expressou hoje na República Centro-Africana um "grande apreço" pelos militares dos Comandos, que classificou como "uma tropa de elite que orgulha Portugal e as Forças Armadas portuguesas".

"Quero deixar uma palavra muito particular aos elementos dos Comandos que integram as unidades de combate, a quem quero dar uma palavra de grande apreço", afirmou hoje o chefe do Governo aos militares que integram as missões das Nações Unidas e da União Europeia na República Centro-Africana.

António Costa sublinhou que "os Comandos são uma tropa de elite das Forças Armadas portuguesas de há muitas dezenas de anos, que há muitas dezenas de anos orgulham Portugal e as Forças Armadas portuguesas e continuarão a ser um motivo de orgulho das Forças Armadas Portuguesas".