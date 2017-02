Actualidade

Mais de 500 personalidades portuguesas e estrangeiras ligadas ao setor do cinema, entre as quais realizadores, atores, produtores e técnicos, subscreveram uma carta aberta de protesto ao Governo português contra a nova regulamentação da lei do cinema e audiovisual.

"Os subscritores desta carta de protesto querem recordar ao Estado que o cinema português não é uma questão exclusivamente nacional. Por isso, prestam a sua solidariedade com os realizadores e produtores portugueses que se têm oposto a este processo e manifestam o seu repúdio caso o decreto-lei seja homologado", lê-se na carta divulgada hoje, disponível no 'site' do festival Doclisboa.

Entre os subscritores estrangeiros da "carta de protesto e solidariedade", estão nomes como os dos realizadores Pedro Almodóvar (Espanha), Walter Salles (Brasil), Mia Hansen-Love (França), Lucrecia Martel (Argentina), Christophe Honoré (França), Cristian Mungiu (Roménia), Agnès Jaoui (França), Andrei Ujica (Roménia), Gianfranco Rossi (Itália), Leos Carax (França), Kléber Mendonça Filho (Brasil) e Phillipe Garrel (França).