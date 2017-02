CORREÇÃO

(CORREÇÃO) Lisboa, 12 fev (Lusa) - O produtor André Allen Anjos venceu um Grammy de Best Remixed Recording (Melhor Gravação Remisturada), tornando-se assim no primeiro português a ser distinguido com um destes prémios de música, foi hoje anunciado.

Os vencedores de algumas das 84 categorias dos prémios atribuídos pela Academia Nacional de Artes de Gravação e Ciência dos Estados Unidos foram divulgados no 'site' oficial dos Grammy.

André Allen Anjos, que em 2005 trocou o Porto pelos Estados Unidos, é um dos vencedores da 59.ª edição dos Grammy, cuja cerimónia decorre hoje em Los Angeles, com uma 'remix' (remistura) do tema "Tearing me up", de Bob Moses. (Corrige, no terceiro parágrafo, o nome do produtor, que é André Allen Anjos).