Actualidade

Os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul pediram no domingo uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte.

"Os Estados Unidos, o Japão e a República da Coreia solicitaram consultas urgentes sobre o lançamento de míssil balístico pela República Popular Democrática da Coreia a 12 de fevereiro [domingo]", afirmou um porta-voz da missão norte-americana na ONU, citado pela Agência France Presse.

A Coreia do Norte (cujo nome oficial é República Popular Democrática da Coreia) confirmou no domingo ter "testado com êxito um míssil balístico", informou a agência estatal de notícias KCNA.