Autárquicas

O ex-social-democrata António Capucho afirmou no domingo que "surgiu a necessidade de ceder a cabeça de lista da assembleia municipal" ao CDS-PP nas negociações da candidatura do PSD com os 'centristas' para as autárquicas em Sintra.

"Nas negociações com o CDS surgiu a necessidade de ceder a cabeça de lista da assembleia municipal a este partido, à semelhança do que sucede na generalidade das candidaturas apoiadas pelo PSD e pelo CDS, nas quais estes assumem, respetivamente, o primeiro lugar para a câmara e para a assembleia", explicou António Capucho, deputado municipal em Sintra pelo movimento independente Sintrenses com Marco Almeida, numa nota divulgada na rede social Facebook.

Em janeiro, Marco Almeida, atualmente vereador da oposição em Sintra e candidato independente à autarquia pelo PSD (do qual já foi militante), informou que António Capucho, expulso do partido em 2014, iria liderar a candidatura à assembleia municipal.