Actualidade

Dois irmãos lusodescendentes foram detidos na Guarda por posse ilegal de armas após buscas da Polícia Judiciária à sua casa e viaturas, tendo sido também encontrado um exemplar do Corão, avançaram hoje a SIC Notícias e o Jornal de Notícias.

De acordo com a edição de hoje do Jornal de Notícias, a PJ da Guarda investiga os dois irmãos, de 23 e 27 anos, que residem há três meses numa aldeia do concelho de Almeida, por suspeita de ligação a grupos radicais islâmicos.

Esta madrugada a SIC Notícias noticiou também que os lusodescendentes foram detidos na sexta-feira, depois de terem sido encontradas, na casa onde residem, "duas pistolas de 9 milímetros, munições, um punhal e um aerossol, sendo que uma das armas estava envolvida num pano com manchas de sangue".