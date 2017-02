Actualidade

A cantora britânica Adele venceu hoje cinco prémios na 59.º edição dos Grammy, incluindo os três principais: melhor álbum ("25"), melhor gravação e melhor canção do ano, ambos por "Hello".

A entrega dos prémios decorreu esta noite no Teatro Microsoft de Los Angeles, Califórnia.

Os seus rivais na categoria de melhor álbum do ano eram Beyoncé ("Lemonade"), Justin Bieber ("Purpose"), Drake ("Views") e Sturgill Simpson ("A Sailor's Guide to Earth"), enquanto os seis concorrentes para o prémio de melhor gravação eram Beyoncé ("Formation"), Lukas Graham ("7 Years"), Rihanna e Drake ("Work") e Twenty One Pilots ("Stressed Out").