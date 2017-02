Actualidade

A venda de divisas pelo Banco Nacional de Angola (BNA) à banca comercial caiu para menos de metade na última semana, para 142,6 milhões de euros, mas garantindo a importação de alimentos e operações das casas de câmbio.

A informação consta do relatório semanal do BNA, divulgado hoje, sobre a evolução dos mercados monetário e cambial entre 06 e 10 de fevereiro, e contrasta com os 326,1 milhões de euros da semana anterior (-56%).

Segundo o documento, consultado pela Lusa, as divisas disponibilizadas - mantêm-se em euros há praticamente um ano -, em vendas diretas equivalentes a 159,3 milhões de dólares, cobriram as necessidades de importação de bens alimentares (26,9 milhões de euros) e também operações dos setores da Indústria (26,8 milhões de euros) e do Petróleo (14,3 milhões de euros).