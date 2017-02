UE/Previsões

O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, sublinhou hoje os "progressos muito fortes" da economia portuguesa e lembrou que a Comissão Europeia deverá decidir dentro de alguns meses a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo.

"Estamos a trabalhar de uma forma muito próxima, construtiva e positiva com as autoridades portuguesas, e quando olho para o desempenho global de Portugal vejo obviamente progressos muito fortes", declarou Moscovici, quando questionado sobre a situação portuguesa durante a conferência de imprensa de apresentação das previsões económicas de inverno da Comissão, hoje divulgadas em Bruxelas.

O comissário apontou que "um desempenho económico sólido no segundo semestre de 2016, sobretudo do turismo", melhorou as previsões de crescimento económico de Portugal para 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 e 1,5% em 2018, e registou que "o mercado de trabalho também continua a melhorar a um ritmo firme", estimando Bruxelas que a taxa de desemprego recue para 9,9% em 2018.