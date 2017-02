Digressão

A saga Velocidade Furiosa, cujo oitavo capítulo chega às salas de cinema já em abril, vai inspirar um espétáculo ao vivo com direito a uma tour mundial. Ainda não é pública a rota da digressão mas no site oficial – www.fastandfuriouslive.com – a Universal promete «transportar os fãs para as cenas e manobras mais memoráveis dos filmes».

«Prepare-se para experimentar a adrenalina, de uma forma nunca antes vista, deste franchise» nesta que será «a produção automobilística ao vivo mais espetacular da história», frisa o mesmo espaço online. A estreia está prometida para janeiro do próximo ano. «Bem diante dos seus olhos, Fast & Furious Live traz à vida as deslumbrantes e desafiadoras manobras que marcaram os oito filmes da franquia. Usando a mais avançada tecnologia e apresentando todos os seus carros favoritos da saga, Fast & Furious Live evocará fielmente os momentos mais eletrizantes da amada série. Sentirá o calor das chamas, ficará maravilhado com as acrobacias ao volante e perguntará “como é que conseguem fazer isto?!”», garante o texto promocional.

Já é possível registar-se no site para receber notícias sobre o projeto, nomeadamente no que às datas da digressão e bilhetes diz respeito.