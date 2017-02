Ofertas

A Adecco, empresa multinacional de recursos humanos, encontra-se neste momento com mais de 500 vagas por preencher, a nível nacional. Tratam-se de ofertas, sobretudo, ao nível do trabalho temporário, mas também de recrutamento e seleção para integração nos quadros dos clientes da multinacional.

As ofertas de emprego variam entre setores como Vendas, Retalho, Logística e Distribuição, sendo que 200 vagas encontram-se em aberto para a função de Assistente Comercial. Grande parte das ofertas de trabalho são para Lisboa, para integração de colaboradores em conceituadas multinacionais da capital. P

ara esta necessidade de recrutamento a Adecco encontra-se à procura de colaboradores com paixão pela área comercial e com experiência profissional, como por exemplo, operador de loja. Conforme refere Vânia Borges, Responsável de Recursos Humanos e Serviço da Adecco Portugal, “na Adecco temos uma equipa de técnicos de recrutamento e seleção dedicada diariamente à avaliação de candidatos, que garantem encontrar a posição certa para cada oferta. É essa confiança que oferecemos tanto aos nossos clientes como aos candidatos escolhidos, que permite à Adecco continuar a ser uma referência no mercado do recrutamento e selecção de recursos humanos.”

As candidaturas podem ser efetuadas através do site Adecco, www.adecco.pt, que dispõe também de uma rede de 17 agências (de Valência a Faro) que se encontram em funcionamento de segunda a sexta-feira, para recolha de candidaturas.