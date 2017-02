tv

A SIC já chegou a acordo com a Meo, da PT Portugal, sobre a redução do preço pago no contrato de distribuição do seu sinal através da Televisão Digital Terrestre (TDT), disse hoje fonte oficial à Lusa.

Em janeiro, a TVI chegou a acordo com a PT sobre o mesmo assunto.

Questionada pela Lusa, "a SIC confirma que chegou a acordo com a PT para a redução do preço pago no contrato de distribuição do seu sinal" através da TDT, disse a fonte oficial da estação de televisão de Carnaxide.