Dossier

Mercado de Campo de Ourique com mais procura e novos produtos

Em 1934, nascia no coração de um dos bairros mais tradicionais da capital o Mercado de Campo de Ourique. Volvidos 82 anos, o espaço já viveu muitas fases, desde os tempos áureos que sucederam à inauguração até à decadência que motivou uma requalificação profunda em 2006. As obras foram tudo menos tranquilas e levaram mesmo sete anos até ficarem concluídas e darem finalmente lugar ao “novo" mercado de Campo de Ourique.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

A duração do projeto foi um dos motivos que deixou a maioria dos proprietários de bancas «apreensivos» mas hoje, três anos após o início de uma nova fase, são eles os primeiros a elogiarem a iniciativa que fez nascer no centro do mercado uma área de restauração e que trouxe novos negócios e novos produtos, que vivem agora paredes meias com os legumes, as frutas e até o peixe. «Sem dúvida que ficou muito melhor, está mais arranjado e veem-se mais pessoas a circular no mercado e isso também se traduz em vendas», diz ao Destak Jorge Rodrigues, de 51 anos, que herdou da mãe o negócio de venda de produtos hortícolas. O aparecer mais na televisão também contribuiu para o crescimento do número de clientes, confidencia a dona Lurdes Tomás, que do alto dos seus 78 anos lembra os tempos que antecederam as obras: «éramos meia dúzia de pessoas aqui... isto precisava mesmo de uma mudança. E, hoje, tem uma vida que não tinha.» Recorde-se que o mercado de Campo de Ourique tem sido dos mais elogiados, a par do da Ribeira, e é mesmo apontado pela autarquia lisboeta como um exemplo a seguir. Só no ano que sucedeu à inauguração recebeu mais de um milhão de visitantes.