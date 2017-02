Fundação da Juventude

Concurso de estágios MAAT

Com a abertura no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, surge o Programa de Estágios MAAT, dirigido a jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos e que se encontrem a frequentar o Ensino Superior. As candidaturas decorrem até ao dia 5 de março e são destinadas aos estudantes de licenciatura, mestrado ou pós-graduação das áreas das Ciências, Artes ou Relações Públicas.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

Aos estudantes que participarem neste programa é atribuída uma bolsa mensal de estágio de €240 (Ciências), €320 (Relações Públicas) ou €400 (Artes); e estão abrangidos por um seguro de acidentes e reembolso das despesas de transporte até ao máximo de €35 mensais. Os candidatos pré-selecionados terão uma formação inicial obrigatória de três semanas, a tempo parcial, ministrada pelo MAAT, no final da qual serão selecionados os jovens que vão de facto frequentar o estágio com a duração de seis meses e que terá início a 2 de maio de 2017. Os estágios terão uma carga horária semanal de 12 horas na área de ciências, 16 para as Relações Públicas e 20 nas artes. De frisar que os estagiários que obtiverem melhor classificação se podem candidatar a um segundo estágio. O principal objetivo do programa é proporcionar aos jovens um aprofundamento dos seus conhecimentos técnico-científicos, através do contexto real de funcionamento do MAAT. Segundo Ricardo Carvalho, presidente executivo da Fundação da Juventude, o programa é também «um meio de levar os jovens a desenvolver capacidades pessoais de liderança, gestão de grupos, espírito de iniciativa e de equipa, compromisso e disciplina». Recorde-se que o programa tem-se renovado anualmente, o que para o responsávelé um reflexo do seu«sucesso» e tem vindo a aumentar o número de estágios e de novas áreas de conhecimento para as bolsas.