Festival

Depois dos concertos de Rui Veloso, Jorge Palma, Aurea, HMB, Rita Guerra e Raquel Tavares no sábado, o Festival Às Vezes o Amor regressa para a reta final, que se realiza no próprio Dia dos Namorados.

Assim, amanhã, há concertos para todos os gostos de norte a sul. Bruno Nogueira e Manuela Azevedo vão invadir o Coliseu dos recreios com Deixem o Pimba em Paz, enquanto o Coliseu do Porto vai receber os Amor Electro. Enquanto isso, Paulo Gonzo atua no Centro de Congressos do Arade, em Lagoa, Gisela João sobe ao palco do Convento de São Francisco, em Coimbra, André Sardet vai animar o Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria e João Pedro Paisvai estar no Teatro das Figuras, em Faro, sempre às 22h.

Preços: €10 a €30