Ciclo de cinema

Serão exibidas várias obras, clássicas e contemporâneas, que funcionam como exemplos transgressores em relação aos códigos e costumes dominantes nas suas épocas. Após a projecção dos filmes terá lugar um debate com investigadores e críticos de Cinema, especialistas em Estudos de Género, escritores, artistas e outros.

Ao longo da sua história, o cinema foi, muitas vezes, arte e veículo transgressor, por vezes de forma radical e aberta, outras forçado a dissimular, digamos assim, para contornar a censura, de uma releitura e desconstrução dos clássicos papéis atribuídos ao feminino e masculino.

Relevando o papel que esta problemática ocupa na articulação com as múltiplas dimensões do “político” e, particularmente, das chamadas “políticas da identidade”, o cinema tem permitido aflorar tópicos tão sensíveis como o questionamento dos padrões da “normalidade”, dramatizando conflitos e dilemas existenciais afectos aos difíceis processos de construção e reinvenção da identidade e trazendo para o centro do debate os temas da censura, da proibição e do tabu em íntima correlação com os do preconceito, poder, hierarquia, sexismo, exploração e repressão sexual.

É a partir destas coordenadas que se constitui o programa do ciclo Género & Identidade, com curadoria de Bruno Marques, Luís Mendonça, Mariana Gaspar e Sabrina D. Marques.

Na primeira sessão, no dia 15 de fevereiro às 19h, no primeiro capítulo do ciclo, (Re)definições do feminino, será exibido "A Academia das Musas", de José Luis Guerin. Após a projecção do filme, haverá um debate com Clara Rowland e Elisabete Marques, com moderação de Luís Mendonça.