concerto

Se não chegou a garantir o seu bilhete para o concerto de The Temper Trap no Porto, só lhe resta ir até Lisboa, porque o espetáculo no Hard Club já está esgotadíssimo.

Além do concerto na Invicta no próximo dia 15 de fevereiro, a banda de Melbourne liderada por Dougy Mandagi vai passar pela capital já amanhã, para um concerto agendado no Centro Cultural de Belém.

Estes dois espetáculos em nome próprio trazem ao nosso País o mais recente longa duração, intitulado Thick as Thieves. Editado no passado mês de junho e produzido por Rich Cooper e Damian Taylor, o terceiro álbum de estúdio do grupo conta com onze temas.

A banda que atraiu a atenção da indústria e dos fãs graças a temas de sucesso como Sweet Disposition, Fader ou Love Lost conta hoje em dia com mais de um milhão de álbuns vendidos, mais de 150 milhões de streams no Spotify e uma longa lista de prémios e nomeações.

Lisboa

Centro Cultural de Belém | 14 de fevereiro, às 21h (portas abrem às 20h30)

Preço: €17 a €35

Porto

Hard Club | 15 de fevereiro, às 21h (portas abrem às 20h)